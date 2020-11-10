Екатеринбургская епархия прокомментировала отстранение протоирея Георгия Бусыгина

Екатеринбургская епархия прокомментировала отстранение протоирея Георгия Бусыгина

Сегодня, 16:27ОбществоPhoto: Екатеринбургская епархия
Екатеринбургская епархия дала официальный комментарий по поводу ситуации с бывшим настоятелем храма Ксении Петербургской Георгием Бусыгиным, он опубликован на сайте ведомства.

В комментарии говорится, что от прихожан храма в честь святой блаженной Ксении Петербургской поступали сообщения о том, что настоятель продолжает относиться к отлучённому от Церкви отцу Сергею как к священнослужителю.

Сложившуюся ситуацию в епархии оценили как попытку захвата собора представителями Среднеуральского женского монастыря. Протоиерея Бусыгина вызывали на епархиальный церковный суд, для того, чтобы выяснить его истинное отношение к деятельности схимонаха Сергия, однако он заседание не явился. Сейчас бывший настоятель до окончания следствия освобожден от должности, также ему запретили проводить священнослужения.

В храм Ксении Петербургской назначен новый настоятель, иерей Владимир Гливинский.

Напомним, 6 ноября сторонники скандального отца Сергия попытались захватить храм святой Ксении в Екатеринбурге. Представитель Рождественского церковного округа отец Андрей заявил, что Всеволод Могучев является провокатором и привез людей, которые не давли попасть в храм представителям епархии.

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