Екатеринбургская епархия прокомментировала отстранение протоирея Георгия Бусыгина

В комментарии говорится, что от прихожан храма в честь святой блаженной Ксении Петербургской поступали сообщения о том, что настоятель продолжает относиться к отлучённому от Церкви отцу Сергею как к священнослужителю.
Сложившуюся ситуацию в епархии оценили как попытку захвата собора представителями Среднеуральского женского монастыря. Протоиерея Бусыгина вызывали на епархиальный церковный суд, для того, чтобы выяснить его истинное отношение к деятельности схимонаха Сергия, однако он заседание не явился. Сейчас бывший настоятель до окончания следствия освобожден от должности, также ему запретили проводить священнослужения.
В храм Ксении Петербургской назначен новый настоятель, иерей Владимир Гливинский.
Напомним, 6 ноября сторонники скандального отца Сергия попытались захватить храм святой Ксении в Екатеринбурге. Представитель Рождественского церковного округа отец Андрей заявил, что Всеволод Могучев является провокатором и привез людей, которые не давли попасть в храм представителям епархии.