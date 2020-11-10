Екатеринбургская епархия прокомментировала отстранение протоирея Георгия Бусыгина

Сложившуюся ситуацию в епархии оценили как попытку захвата собора представителями Среднеуральского женского монастыря. Протоиерея Бусыгина вызывали на епархиальный церковный суд, для того, чтобы выяснить его истинное отношение к деятельности схимонаха Сергия, однако он заседание не явился. Сейчас бывший настоятель до окончания следствия освобожден от должности, также ему запретили проводить священнослужения.