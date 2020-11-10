На Урале снимут кино по историям обращений за помощью к Ройзману

Он будет основан на реальных историях и состоять из шести короткометражных фильмов. Эта идея принадлежит режиссеру Елизавете Стишовой.
Она говорит, что ее впечатляют истории обратившихся людей, которые рассказывает Ройзман. Стишова отмечает, что они «невероятно живые, порой трагичные, иногда комедийные, часто абсурдные», поэтому она и хочет их экранизировать.
Заявки на участие от сценаристов и режиссеров принимают до 23 ноября. Проектом займутся московская студия короткометражного кино «Нерпа-фильм» и фестиваль «Кинопроба».
Напомним, режиссер Александр Роднянский собирается снять сериал или кино про скандального отца Сергия.