На Урале снимут кино по историям обращений за помощью к Ройзману

В Екатеринбурге снимут серию короткометражных фильмов, который будет основан на историях людей, обратившихся к экс-мэру Евгению Ройзману, сообщает Е1.

Он будет основан на реальных историях и состоять из шести короткометражных фильмов. Эта идея принадлежит режиссеру Елизавете Стишовой. Она говорит, что ее впечатляют истории обратившихся людей, которые рассказывает Ройзман. Стишова отмечает, что они «невероятно живые, порой трагичные, иногда комедийные, часто абсурдные», поэтому она и хочет их экранизировать. Заявки на участие от сценаристов и режиссеров принимают до 23 ноября. Проектом займутся московская студия короткометражного кино «Нерпа-фильм» и фестиваль «Кинопроба». Напомним, режиссер Александр Роднянский собирается снять сериал или кино про скандального отца Сергия. Про скандального отца Сергия из Екатеринбурга планируют снять кино

Related news: Про скандального отца Сергия из Екатеринбурга планируют снять кино

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter