Уральцу назначили штраф в 200 тысяч рублей за хищение средств из интернет-магазина

Уральцу назначили штраф в 200 тысяч рублей за хищение средств из интернет-магазина

Сегодня, 12:43ОбществоPhoto: pixabay.com
Кировский районный суд Екатеринбурга назначил местному жителю наказание в виде штрафа в размере 200 тысяч рублей за доступ к личным кабинетам клиентов и хищение электронных денежных средств крупнейшего интернет-магазина, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

В декабре 2018 года подсудимый в интернете скопировал логины и пароли для доступа в личные кабинеты зарегистрированных пользователей одного из интернет-магазинов.

Получив доступ, он оформлял заказ на приобретение товара, при этом оплачивал его электронными денежными средствами, хранящимися на счетах клиентов.

В целом, мужчина воспользовался личными кабинетами девяти клиентов, однако в восьми случаях попытка оплатить товар была заблокирована службой безопасности интернет-магазина. Один раз подсудимому удалось оплатить автомагнитолу.

Приговор не вступил в законную силу.

Напомним, жительницу Екатеринбурга обвиняют в хищении 1,3 миллиона рублей с интернет-магазина «Озон».

Stories:
Екатеринбург
Related news:
судкражаинтернет-магазинЕкатеринбург
Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
We in social networks

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 127018, г. Москва, ул. Полковая, д.3, стр.4, эт.4, пом. I, комн. 1. Врио главного редактора: Суворова Ю.Д. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы