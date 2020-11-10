Уральцу назначили штраф в 200 тысяч рублей за хищение средств из интернет-магазина

В декабре 2018 года подсудимый в интернете скопировал логины и пароли для доступа в личные кабинеты зарегистрированных пользователей одного из интернет-магазинов.
Получив доступ, он оформлял заказ на приобретение товара, при этом оплачивал его электронными денежными средствами, хранящимися на счетах клиентов.
В целом, мужчина воспользовался личными кабинетами девяти клиентов, однако в восьми случаях попытка оплатить товар была заблокирована службой безопасности интернет-магазина. Один раз подсудимому удалось оплатить автомагнитолу.
Приговор не вступил в законную силу.
Напомним, жительницу Екатеринбурга обвиняют в хищении 1,3 миллиона рублей с интернет-магазина «Озон».