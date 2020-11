Уральцу назначили штраф в 200 тысяч рублей за хищение средств из интернет-магазина

Кировский районный суд Екатеринбурга назначил местному жителю наказание в виде штрафа в размере 200 тысяч рублей за доступ к личным кабинетам клиентов и хищение электронных денежных средств крупнейшего интернет-магазина, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

В декабре 2018 года подсудимый в интернете скопировал логины и пароли для доступа в личные кабинеты зарегистрированных пользователей одного из интернет-магазинов. Получив доступ, он оформлял заказ на приобретение товара, при этом оплачивал его электронными денежными средствами, хранящимися на счетах клиентов. В целом, мужчина воспользовался личными кабинетами девяти клиентов, однако в восьми случаях попытка оплатить товар была заблокирована службой безопасности интернет-магазина. Один раз подсудимому удалось оплатить автомагнитолу. Приговор не вступил в законную силу. Напомним, жительницу Екатеринбурга обвиняют в хищении 1,3 миллиона рублей с интернет-магазина «Озон». Екатеринбурженку обвиняют в хищении 1,3 миллиона рублей с интернет-магазина «Озон»

