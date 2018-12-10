Главная новогодняя ёлка приедет в Екатеринбург с опозданием

9 декабря жители Екатеринбурга собрались на площади 1905 года для того, чтобы посмотреть на главную ёлку. Но в 9:00, когда была назначена торжественная встреча, никакой ёлки на площади не оказалось. Машина с ней застряла в сугробах в лесу и только после отправки подмоги, автомобиль удалось вытащить из снежного плена.

Ожидалось, что ёлка прибудет в Екатеринбург 10 декабря в 21:00, но в назначенное время вновь ничего не произошло. Как сообщает URA.ru, причиной второй задержки стали габариты дерева.

Мы ожидали, что ёлка будет занимать меньше места в грузовике, а она оказалась очень пушистой. Теперь необходимо согласовать с автоинспекцией все документы на перевозку,прокомментировал ситуацию пресс-секретарь городской администрации Анатолий Карманов.