Главная ёлка установлена на Театральной площади в Нижнем Тагиле
Сегодня, 12:41ОбществоФото: «Тагильский рабочий»
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9 декабря на Театральной площади в Нижнем Тагиле была установлена новогодняя ёлка.
Сюжеты: Нижний Тагил
9 декабря на Театральной площади рабочие установили главную новогоднюю ёлку. Сотрудники МБУ «Сигнал-3» проверяют исправность гирлянд.
В преддверии новогодних праздников продолжается строительство ледовых городков на Театральной площади и площади Молодёжи. Элементы праздничного декора украсили площадь и зажигаются в тёмное время суток, сообщает «Тагильский рабочий».
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Напомним, тематикой новогоднего городка выбраны чудеса света.
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