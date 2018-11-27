Шоколад и помадка: какие новогодние подарки получат дети во дворцах Нижнего Тагила?
Сегодня, 15:29ОбществоЮлия СувороваФото: pixabay.com
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866 тысяч рублей выделено на новогодние подарки участникам новогодних программ учреждений дополнительного образования в Нижнем Тагиле и гостям Елки у главы города.
Сюжеты: Нижний Тагил
Администрация Нижнего Тагила на сайте госзакупок разместила контракт на поставку новогодних подарков детям, которые посетят Елку у главы города и примут участие в новогодних программах при дворцах культуры. Согласно техническому заданию, исполнитель должен поставить два вида подарков.
Первый набор должен быть весом не мене 780 грамм и содержать конфеты на основе какао:
- конфеты помадные сливочные - не менее 100 г,
- конфеты помадные фруктовые - не менее 100 г,
- конфеты типа пралине - не менее 100 г,
- конфеты глазированные со сбивным корпусом – не менее 100 г,
- конфеты глазированные — не менее 100 г,
- восточные сладости типа мягких конфет – не менее 100 г,
- молочный шоколад – не менее 180 г.
Второй набор должен весить не менее 590 грамм. Его состав:
- конфеты помадные сливочные – не менее 100 г,
- конфеты помадные фруктовые - не менее 100 г,
- конфеты типа пралине - не менее 100 г,
- конфеты глазированные со сбивным корпусом – не менее 50 г,
- конфеты глазированные — не менее 50 г,
- восточные сладости типа мягких конфет – не менее 100 г,
- молочный шоколад – не менее 90 г.
Подарки получат дети в МАУ ДО «Дзержинский дворец детского и юношеского творчества», ГДДЮТ, Дом детского творчества Тагилстроевского района, Дом детского творчества Ленинского района, МБУ «Центр организации отдыха и оздоровления детей», МБУК «Досуговый центр «Урал», ГДМ.
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