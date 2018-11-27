Шоколад и помадка: какие новогодние подарки получат дети во дворцах Нижнего Тагила?

Администрация Нижнего Тагила на сайте госзакупок разместила контракт на поставку новогодних подарков детям, которые посетят Елку у главы города и примут участие в новогодних программах при дворцах культуры. Согласно техническому заданию, исполнитель должен поставить два вида подарков.

Первый набор должен быть весом не мене 780 грамм и содержать конфеты на основе какао:

конфеты помадные сливочные - не менее 100 г,

конфеты помадные фруктовые - не менее 100 г,

конфеты типа пралине - не менее 100 г,

конфеты глазированные со сбивным корпусом – не менее 100 г,

конфеты глазированные — не менее 100 г,

восточные сладости типа мягких конфет – не менее 100 г,

молочный шоколад – не менее 180 г.

Второй набор должен весить не менее 590 грамм. Его состав:

конфеты помадные сливочные – не менее 100 г,

конфеты помадные фруктовые - не менее 100 г,

конфеты типа пралине - не менее 100 г,

конфеты глазированные со сбивным корпусом – не менее 50 г,

конфеты глазированные — не менее 50 г,

восточные сладости типа мягких конфет – не менее 100 г,

молочный шоколад – не менее 90 г.