Наблюдение за школьниками из Верхней Салды будет установлено в социальных сетях
Сегодня, 08:30ОбществоФото: pxhere.com
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За школьниками из Верхней Салды, которые состоят в группах, посвященных суициду, будет установлен контроль.
Сюжеты: Верхняя и Нижняя Салда
Управление образование Верхней Салды проведет мониторинг соцсетей на предмет участия в группах, посвященных экстремизму и суициду, учащихся школ города. Этот вопрос обсудили специалисты на заседании антитеррористической комиссии.
Кроме того, на заседании было решено разработать план по мониторингу и противодействию вербовке жителей Верхнесалдинского ГО членами экстремистских организаций, пишет vsalde.ru.
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