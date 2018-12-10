Наблюдение за школьниками из Верхней Салды будет установлено в социальных сетях

Управление образование Верхней Салды проведет мониторинг соцсетей на предмет участия в группах, посвященных экстремизму и суициду, учащихся школ города. Этот вопрос обсудили специалисты на заседании антитеррористической комиссии.

Кроме того, на заседании было решено разработать план по мониторингу и противодействию вербовке жителей Верхнесалдинского ГО членами экстремистских организаций, пишет vsalde.ru.