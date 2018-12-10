Запрет соцсетей военным: как к этому относятся свердловские защитники Родины?

С чего все началось? Еще в феврале 2018 года в России заговорили о том, что вскоре может появиться законопроект, запрещающий военным размещать в интернете информацию о себе. Тогда же, как сообщают СМИ, в воинских частях появились листовки, носящие информацию рекомендательного характера. Информация была донесена до личных составов. В частности, военнослужащим было рекомендовано отказаться от указания геолокации, а также не размещать в сети личные фотографии, адреса. Уже тогда многие военные отказались от личных страниц в соцсетях или стали находиться там под вымышленными именами.

Определенная логика в этом есть, особенно касаемо геолокации, да и давно уже этот запрет действует в армии, просто теперь узаконят,рассказал TagilCity.ru военнослужащий Владимир.

Кому и зачем это нужно? В случае принятия законопроекта, военным будет запрещено размещать в СМИ и соцсетях информацию о себе, своих коллегах, иную информацию, позволяющую установить ведомственную принадлежность, отмечать геолокацию места, по которой можно проследить или определить местонахождение военного.

Инициатором законопроекта выступило Министерство обороны России. В ведомстве говорят, что военные могут представлять интерес для спецслужб других государств и террористов. Принимаемые меры, в первую очередь, направлены на обеспечение национальной безопасности. В качестве карательной меры за нарушение запрета предлагается дисциплинарное взыскание или расторжение контракта. Под действие закона попадут только действующие военнослужащие.

Безопасность - прежде всего В Свердловской области военнослужащие критике новый закон не подвергли и, как оказалось, были к нему готовы.

Командование рекомендовало нам ограничить информацию в социальных сетях касательно службы, то есть не выкладывать фотографии в форме, не указывать место службы и тому подобное. Совсем убрать фото или сменить имя требования не было. Это личная инициатива людей. Все восприняли эту информацию с пониманием, если командование говорит, значит есть какие-то условия, тому способствующие. Никто не хочет рисковать своей семьей или местом службы или еще чем-то ради фотографий в социальной сети,военнослужащий из Свердловской области.

Я военный и абсолютно согласен с этим законом. Нужный. Зачем из-за одного не очень умного человека остальных подводить. Еще бы закон приняли о наказании за публикацию данных о перебазировании воинских подразделений и техники. А то едет эшелон с танками и куча инстаграммных хомяков выкладывает фотки с комментами, где, когда и куда он едет,написал в обсуждении темы пользователь одного из форумов.

Родственники тоже ответственны? В новом законопроекте нет информации о том, коснется ли запрет родственников военнослужащих. Однако супруги военных полагают, что через близких тоже можно отследить местоположение или получить какую-либо информацию о военнослужащем.

Мой муж старший лейтенант. У них официально введен запрет на пользование социальными сетями, чтобы не было никаких личных данных и фотографий в форме. Я тоже фото с мужем не выкладываю. У него страница подписана псевдонимом, фотографий или какой-либо другой информации о нем или о месте его службы там нет,говорит супруга военного.

Запрет действует во многих странах мира В мировой практике запрет на пользование соцсетями для военнослужащих введен уже давно. Так, в Китае военным запрещено пользоваться соцсетями, искать работу онлайн и даже совершать покупки через интернет без использования специального прокси-сервера.