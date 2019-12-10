Экс-судья свердловского арбитража получил восемь лет колонии за взяточничество

Кроме того, Гаврюшину запрещено пять лет занимать посты в органах госвласти, он оштрафован на сумму взятки, до погашения долга под арестом останется его автомобиль Toyota Rav4.

Напомним, Гаврюшин планировал получить взятку от АО «Проектно-изыскательский институт ГЕО» в размере 14 миллионов рублей. Посредником при передаче денег должен был выступить сын Гаврюшина. Приговор сыну судьи был вынесен ранее, он осужден за посредничество в покушении на получение взятки в особо крупном размере, он приговорен к 7,5 годам колонии. Гаврюшин-младший на суде заявлял, что 14 миллионов рублей — это не взятка, а оплата за его услуги юриста.