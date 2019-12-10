Умерла вокалистка шведской группы Roxette

О смерти Мари Фредрикссон сообщил менеджер группы. В 2002 году у певицы диагностировали опухоль головного мозга. Ей сделали операцию, после которой она смогла вернуться к творчеству. Однако в 2015 году она рассказала, что страдает провалами в памяти, также Фредрикссон было трудно ходить. Послезаявления певицы группа отменила турне, приуроченное к 30-летнию создания коллектива.