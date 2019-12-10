Умерла вокалистка шведской группы Roxette
Сегодня, 19:06ОбществоФото: официальный сайт группы Roxette
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Солистка группы Roxette умерла 9 декабря от продолжительной болезни в возрасте 61 года, пишет ТАСС.
О смерти Мари Фредрикссон сообщил менеджер группы. В 2002 году у певицы диагностировали опухоль головного мозга. Ей сделали операцию, после которой она смогла вернуться к творчеству. Однако в 2015 году она рассказала, что страдает провалами в памяти, также Фредрикссон было трудно ходить. Послезаявления певицы группа отменила турне, приуроченное к 30-летнию создания коллектива.
Мари Фредрикссон основала группу Roxette вместе с Пером Гессле в 1986 году.
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