Запрет на питание из дома: как к этому относятся родители школьников Нижнего Тагила?

Из-за участившихся случаев отравления детей в школах и детсадах России в 2018 году Роспотребнадзор предложил внести ряд корректировок в санитарные нормы. В частности, в школах и детсадах могут запретить пользование алюминиевой посудой, при этом разрешив использовать одноразовую. Также контролю подвергнется время варки яиц и толщина запеканок. Помимо этого, детям могут запретить приносить с собой еду из дома. Такое нововведение может затронуть аллергиков и детей с ограничениями питания, так как они питаются по индивидуальному меню, разработанному медиками.

97% детей в школах Нижнего Тагила питаются организованно В школах Нижнего Тагила дети питаются организованно, у администрации города заключены контракты с комбинатами питания.

97% детей в школах Нижнего Тагила питаются организованно: либо родители сдают деньги на питание, либо за счет бюджетных средств. Помимо этого, в школах есть буфетная продукция в школьных столовых, которую дети могут купить самостоятельно. Принос еды из дома не практикуется, все дети могут покушать в школе,сообщила редакции TagilCity.ru начальник управления образования Татьяна Удинцева.

Индивидуального меню в школах нет Однако индивидуального меню по медпоказаниям в школах города нет, как пояснили в комбинате питания, разработка меню, например, для аллергиков – процесс очень индивидуальный и требует контроля родителей.

Сейчас у нас дети аллергики питаются по индивидуальному плану, который разрабатывают для них врачи и контролируют родители, мы не занимаемся их питанием. И даже с учетом нововведений Роспотребнадзора, думаю, им не запретят приносить питание из дома. Да и вряд ли кто-то возьмет на себя такую ответственность, ведь набор продуктов для каждого аллергика индивидуален,сообщил редакции Андрей Ермолов - руководитель нижнетагильского направления ООО «ОМС Лечебное питание».

Родители сами должны решать, чем кормить детей? Родители школьников Нижнего Тагила разделились во мнениях относительно предложения Роспотребнадзора. Одни отметили, что в школах кормят полезной и здоровой пищей, которая не может навредить:

Панкреатит может быть от того, что не едят ничего целый день и перекусывают всякой ерундой. От овощей никому ещё плохо не было.

Никто не заставляет есть детей жирное, мучное, вредное. Готовят обычно легкие супы, овощи бывают, котлеты не жирные. Ребенок знает, что ему нельзя и это не ест,сообщила мама ребенка с проблемами ЖКТ.

Некоторые дети в целом отказываются от полезной еды или считают ее не вкусной.

Сегодня в детском саду была картофельная запеканка с творогом, но мой малыш предпочел кусок хлеба. Вот что делать?сетует жительница Нижнего Тагила.

Другие родители оказались против изменений санитарных норм.

Надоели уже, только запрещать, указывать умеют. Это наши дети, и только родители могут решать, чем и когда будет питаться их ребенок, а не государство,написала в соцсети тагильчанка.