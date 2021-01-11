В Нижнем Тагиле в полицию поступило 2,5 тысячи заявлений за новогодние праздники

В Нижнем Тагиле в полицию поступило 2,5 тысячи заявлений за новогодние праздники

Сегодня, 18:43ОбществоPhoto: 1Mediainvest.ru
В Нижнем Тагиле за период новогодних праздников в полицию поступило 2,5 тысячи заявлений, заведено 114 уголовных дел, сообщает пресс-служба МУ МВД «Нижнетагильское».

Грабитель, орудовавший в центре города, был оперативно задержаны по горячим следам, а похищенное возвращено двум женщинам, в отношении которых он успел совершить противоправные действиярассказали в пресс-службе.

В ходе мероприятия «Комендантский патруль» были доставлены в отделения 18 несовершеннолетних, находившихся в общественных местах без родителей. Пойманы трое подростков, совершивших административные правонарушения. В отношении родителей составлено 24 административных материала из-за неисполнения своих обязанностей.

Правоохранители успешно выполнили свою задачу по защите и обеспечению безопасности жителей Нижнего Тагиле, заключили в пресс-службе.

Напомним, 5 января сотрудники полиции задержали на елке в центре Нижнего Тагиле двух несовершеннолетних девушек, находившихся там без присмотра взрослых. Их доставили в отделение и вызвали родителей.

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