Из-за жалобы тагильчанина «Сбермаркету» запрещено менять цены после заказа товара

Свердловский Роспотребнадзор ввел запрет для «Сбермаркета». Теперь запрещено менять цены после того, как товар был заказан. Все началось со случая, который произошел в Нижнем Тагиле.

Местный житель купил в интернете-магазине несколько килограммов мяса, а также оформил доставку на дом. Однако на следующий день с ним связался сотрудник «Сбермаркета» и сообщил об изменении цены. Стоимость мяса стала выше. Мужчина услышал, что нужно оплатить заказ по новой стоимости, иначе он будет отменен. Тагильчанин не стал вносить средства, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора по Свердловской области. Также мужчина обратился в управление, которое начало внеплановую проверку. По ее итогам суд обязал, что компания должна называть покупателям достоверную информацию и не допускать изменения цен.

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