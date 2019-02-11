Отец-итальянец отсудил дочку у матери-екатеринбурженки

Зимой 2016 года екатеринбурженка по имени Дарья стала женой итальянца Луиджи и вскоре родила ему дочь. Правда, со слов женщины, сразу после брака муж кардинально изменился – устраивал скандалы и занимался рукоприкладством. Дарья забрала ребёнка и уехала в Россию, а потом подала на развод. В декабре 2018 года Луиджи подал иск о возвращении незаконно удерживаемого в России ребенка.

10 февраля 2019 году суд Екатеринбурга рассмотрел исковое заявление и удовлетворил его. В соответствии с судебным решением девочка будет проживать с отцом за границей. Дарья не намерена сдаваться и готова направить апелляционную жалобу в вышестоящую инстанцию.

Я буду стоять до последнего, я никогда ее не отдам... Если сейчас в отношении меня в Италии заведено уголовное дело, я по приезду туда сразу же попаду в тюрьму, меня лишат родительских прав,рассказала девушка.