Сегодня, 10:23ОбществоФото: pixabay.com

Аномальное потепление прогнозируют синоптики в России

Аномальное потепление ожидается в России с 11 марта преимущественно на юге Сибири и в Дальневосточном федеральном округе.

Повышение температур ожидается в Бурятии, Красноярске, Амурской области, Иркутске, Хабаровске, Владивостоке. Столбик термометра поднимется от 0 до +8 градусов, сообщает Гидрометцентр России.

Данные показатели погоды превысят сезонную норму на 8-10 градусов, а в Забайкалье на 12 градусов.

Резкое потепление ожидает и жителей столицы России. В субботу столбик термометра поднимется до 0 градусов. За двое суток температура воздуха повысится на 20-25 градусов.

Но данные температурные нормы могут быть временными и возможно похолодание, отмечает Гидрометцентр.

В регионах Уральского округа относительное тепло ожидается с 13 марта. В Свердловской области температура в дневное время составит -2…-7 градусов. В Пермском крае и ХМАО -7 градусов. В Челябинской области -6, Тюменской -5, Курганской -8, на Ямале до -11.

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