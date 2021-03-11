Аномальное потепление прогнозируют синоптики в России

В регионах Уральского округа относительное тепло ожидается с 13 марта. В Свердловской области температура в дневное время составит -2…-7 градусов. В Пермском крае и ХМАО -7 градусов. В Челябинской области -6, Тюменской -5, Курганской -8, на Ямале до -11.