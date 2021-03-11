Независимый эксперт «ВСМПО-Ависма» будет исключен из совета директоров

Независимый эксперт «ВСМПО-Ависма» будет исключен из совета директоров

Сегодня, 11:49ОбществоФото: pixabay.com
Корпорация «ВСМПО-Ависма» исключит из органа управления технического директора Андре Валла.

Независимый эксперт, техдиректор Андре Валл не был включен в список кандидатур на выборы совета директоров «ВСМПО-Ависма». В связи этим, на ближайшем собрании он будет исключен из органа управления, сообщается на сайте центра раскрытия корпоративной информации.

Принято решение включить следующих кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО „Корпорация ВСМПО-АВИСМА“: Сергея Чемезова, Дмитрия Леликова, Михаила Шелкова, Дмитрия Осипова, Игоря Каменского, Андрея Зокина, Николая Мельникова,говорится в сообщении.

Андре Валл поступил на должность в 2020 году в качестве независимого кандидата и вошел в комитет по аудиту. В период работы им были найдены пути решения последствий экономического кризиса. В связи с чем потери прибыли по итогам года значительно сократились.

В грядущих изменениях на замену бывшего директора «ВСМПО-Ависма» Сергея Степанова придет Дмитрий Осипов, глава корпорации. Заместитель руководителя организации Николай Мельников является главным кандидатом на замещение должности технического директора.

В компании отмечают, что после собрания акционеров, окончательное решение о выборе кандидатов примет совет директоров.

Градообразующее предприятие Верхней Салды «ВСМПО-Ависма» является крупнейшим налогоплательщиком Свердловской области. Компания - главный поставщик титановых компонентов для авиакомпаний всего мира.

Напомним, акции свердловской корпорации достигли рекордных показателей за все время размещения ценных бумаг компании на торгах. Соответствующая информация расположена в актуальных данных торгов на Московской бирже.

Сюжеты:
Верхняя и Нижняя Салда
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