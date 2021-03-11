Тагильские коммунисты не поддержали федеральную волну акций партии

20 марта коммунисты из Нижнего Тагила хотят отправиться в Екатеринбург, но не на акцию, а на собрание, рассказал редакции TagilCity.ru пресс-секретарь городского отделения КПРФ Михаил Бояркин. Он подчеркнул, что не знает о запланированных мероприятиях.
Напомним, на данный момент КПРФ начала подавать заявки на митинги и демонстрации, запланированные на 18–20 марта. Однако акция протеста может не состояться из-за «коронавирусных» ограничений. Пока коммунисты не получили ответ на отправленные заявки.
Заявки уже все поданы, ожидается как минимум порядка 150 акций, как в столицах регионов, так и в райцентрах,цитирует слова секретаря ЦК КПРФ Сергея Обухова Telegram-канал «Московский пул».
Обухов отметил, что считает происходящую ситуацию «абсурдной».