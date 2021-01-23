Зюганов и КПРФ потеряли молодежную аудиторию

Сегодня лидер КПРФ Геннадий Зюганов осудил призывы к молодежи выходить на несогласованные акции. Он сравнил российских подростков, которые насмотрелись в TikTok роликов про оппозиционера Алексея Навального, с бойцами «Гитлерюгенд», которые в мае 1945 года из фаустпатронов расстреливали советских танкистов и солдат.