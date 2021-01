Зюганов и КПРФ потеряли молодежную аудиторию

Крупнейшая левая партия России КПРФ за 20 лет потеряла молодежную аудиторию, пишут «Новые известия».

Сегодня лидер КПРФ Геннадий Зюганов осудил призывы к молодежи выходить на несогласованные акции. Он сравнил российских подростков, которые насмотрелись в TikTok роликов про оппозиционера Алексея Навального, с бойцами «Гитлерюгенд», которые в мае 1945 года из фаустпатронов расстреливали советских танкистов и солдат. Как считает обозреватель «Новых известий», нормальный человек способен адекватно оценивать влияние современных медийных платформ на массовое сознание людей и запросы молодежной аудитории. Во всем мире любая левая партия рассматривает молодежь как основу электоральной базы и всячески пытается привлечь ее. Политики рассчитывают на юный задор, нежелание признавать авторитеты и протесты против любого уклада жизни. Пример Навального это иллюстрирует, в основе его риторики также лежит левый дискурс: «социальная справедливость» и так далее. А Зюганов, называющий себя социалистом, надевает на голову российской молодежи каску Вермахта. По мнению обозревателя издания, такое старческое умственное бессилие объясняет, почему социальная база КПРФ смещается вверх возрастной аудитории. Журналист удивляется, почему люди, отвечающие за «внутренную политику» до сих пор не задали вопрос Зюганову о привлечении молодежи в ряды системной левой оппозиции.

