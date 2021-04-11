Похитил школьника и сбежал: на Урале поймали репетитора-инсценировщика

29-летний репетитор кавказской национальности вывез ребенка из Московской области в Свердловскую и был задержан, сообщает Е1.
7 апреля в Москве в отделение полиции от матери поступило заявление о пропаже 13-летнего сына. Ребенок ушел в школу и не вернулся.
В этот же день отец мальчика обнаружил пропажу трех миллионов рублей и мобильного телефона. Также обнаружено, что за день до этого мальчик с планшета отца перевел на свою карту сто тысяч рублей, а затем снял в банкомате.
На звонки телефон школьника не отвечал, позже он оказался заблокирован.
ГУ МВД по Москве установлено, что когда произошло исчезновение, мальчик в школу не являлся. В ходе следствия подозреваемым стал репетитор мальчика. По версии оперативников, он мог обманом посадить ребенка в такси и увезти, требуя у родителей выкуп за сына.
Также разрабатывается версия, что одним из соучастников похищения был сам несовершеннолетний.
8 апреля 2021 года на 197-м километре дороги Пермь — Екатеринбург был задержан репетитор и предполагаемый похититель школьника. В этот же день ребенок найден сотрудниками ФСБ в Екатеринбурге. Деньги, которые были похищены у отца, потратить он не успел. В ситуации разбираются следователи. Репетитор находится под стражей на время проведения следственных мероприятий.
Напомним, почти четыре месяца разыскивается пропавший 19-летний парень из Екатеринбурга. Поисковый отряд «Лиза Алерт» занимается поисками Александра Бутова. Молодой человек 2000 года рождения вышел из дома 27 ноября 2020 года и не вернулся.