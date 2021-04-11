Умер народный артист России Эмиль Верник

Мужчина обучался на актерском отделении ГИТИСа в Москве. Был руководителем творческого объединения, а потом режиссером в главной редакции Всесоюзного радио. Под его руководством осуществили свыше 200 радиопостановок. Работал он также доцентом Школы-студии МХАТ.