Умер народный артист России Эмиль Верник

Причиной смерти стала остановка сердца. Мужчине было 96 лет. До последнего времени артист сам ездил на машине, передвигался, сообщает Е1.
За несколько дней до кончины он плохо себя чувствовал, рассказывает сын артиста Игорь Верник.
Мужчина обучался на актерском отделении ГИТИСа в Москве. Был руководителем творческого объединения, а потом режиссером в главной редакции Всесоюзного радио. Под его руководством осуществили свыше 200 радиопостановок. Работал он также доцентом Школы-студии МХАТ.
Напомним, в возрасте 99 лет скончался супруг королевы Великобритании Елизаветы II герцог Эдинбургский Филип.