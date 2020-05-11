Россия вышла на третье место в мире по количеству заболевших COVID-19
Сегодня, 21:08ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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Россия поднялась на третье место по числу заболевших коронавирусом, пишет ТАСС.
Сюжеты: Коронавирус
На сегодняшний день в России зафиксировано 221 344 случая заболевания COVID-19. По числу заболевших Россия обогнала Италию, где число инфицированных составляет 220,4 тысячи человек, и Великобританию с 219 тысячами заболевших.
На первом месте по числу больных коронавирусом находится США. Там заболели 1,3 миллиона человек, второе место у Испании — 264,6 тысячи заболевших.
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