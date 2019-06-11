На Урале детсад заплатит 100 тысяч рублей за ампутацию пальца ребенку

Напомним, 17 апреля 2019 года девочка 2013 года рождения в детском саду получила травму, приведшую к ампутации пальца. Установлено, что девочка прищемила палец дверью во время ремонтных работ в детском саду. Дверь не была оснащена автоматическим доводчиком и не фиксировалась в открытом положении.