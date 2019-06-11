На Урале детсад заплатит 100 тысяч рублей за ампутацию пальца ребенку
Сегодня, 11:31ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
В Верхотурском районе суд обязал детский сад выплатить компенсацию морального вреда в размере 100 тысяч рублей семье ребенка, лишившегося пальца в дошкольном учреждении, сообщает прокуратура Свердловской области.
Напомним, 17 апреля 2019 года девочка 2013 года рождения в детском саду получила травму, приведшую к ампутации пальца. Установлено, что девочка прищемила палец дверью во время ремонтных работ в детском саду. Дверь не была оснащена автоматическим доводчиком и не фиксировалась в открытом положении.
Прокуратура в целях защиты интересов несовершеннолетней обратилась в суд с исковым заявлением о взыскании компенсации морального вреда в пользу потерпевшей. Суд исковые требования удовлетворил и постановил взыскать с дошкольного учреждения 100 тысяч рублей.
Также по материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей