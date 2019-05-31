На Урале возбуждено уголовное дело из-за ампутации пальца ребенку в детсаду

Установлено, что 17 апреля этого года в детском саду № 19 Верхотурского района в дверном проеме входа в здание ребенку 2013 года причинена травма в виде ампутации фаланги пальца левой руки.

В момент инцидента в детском саду проходил ремонт, при этом дверь входа в здание не фиксировалась в открытом положении и не была оснащена автоматическим доводчиком. В момент выхода детей на прогулку контроль за воспитанниками осуществлял один воспитатель, без участия младшего воспитателя.

Согласно договору об оказании услуг по уходу и присмотру за детьми, исполнитель обязан обеспечить соблюдение правил и норм безопасности и гарантировать надлежащие предоставление услуг. В нарушение действующего федерального законодательства должностные лица не создали условия, безопасные для обучения и пребывания детей дошкольного возраста.