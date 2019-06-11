На Урале родители сняли клип о «нерезиновой» школе

По подсчетам родителей, в микрорайоне проживают более 23 тысяч человек, из них 2,6 тысячи — школьники. При этом единственная школа рассчитана на 830 мест, сейчас в ней обучаются 1,6 тысячи школьников. С начала учебного года в школу пойдут 372 первоклассника, таким образом, число учащихся достигнет почти двух тысяч. Родители между собой начали зазывать школу «нерезиновой».