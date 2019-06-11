На Урале родители сняли клип о «нерезиновой» школе

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В Екатеринбурге жители Краснолесья сняли клип о переполненной школе № 181, сообщает ИД «Комсомольская правда».
Сюжеты: Екатеринбург
По подсчетам родителей, в микрорайоне проживают более 23 тысяч человек, из них 2,6 тысячи — школьники. При этом единственная школа рассчитана на 830 мест, сейчас в ней обучаются 1,6 тысячи школьников. С начала учебного года в школу пойдут 372 первоклассника, таким образом, число учащихся достигнет почти двух тысяч. Родители между собой начали зазывать школу «нерезиновой».
Видео
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Видео: Instagram dashaleush
Жители района сняли клип, которым хотят привлечь к проблеме внимание властей и общественности. Ранее мэрия обещала построить для школы дополнительное здание. Даже был объявлен тендер на 590 миллионов рублей. Однако единственная заявившаяся компания «Спеццемремонт» не подошла под условия контракта. Помимо этого, процедура закупок была отложена из-за жалобы в УФАС.
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