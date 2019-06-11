«Светлый город» придет в 18 поселков и деревень Нижнего Тагила
Сегодня, 14:44ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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В Нижнем Тагиле продолжается реализация проекта «Светлый город». В этом году освещение установят в 18 поселках и деревнях Нижнего Тагила, сообщает администрация города.
Сюжеты: Нижний Тагил
Как рассказал на совещании у главы города Владислава Пинаева директор ООО «Швабе-Урал» Евгений Плехов, пик работ в пригороде Нижнего Тагила придется на конец лета и начало осени этого года, после госэкспертизы проектной документации.
Владислав Пинаев дал поручение главе Ленинского района и главам управлений администрации города акцентировать внимание на вводе пятой очереди сетей уличного освещения. Данный этап является заключительным и подразумевает обновление всех точек освещения в исторической части города.
Всего за время реализации программы в Нижнем Тагиле установлено более 10 тысяч опор освещения, более 14 тысяч светильников, 13,1 тысячи световых точек.
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