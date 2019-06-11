«Светлый город» придет в 18 поселков и деревень Нижнего Тагила

Как рассказал на совещании у главы города Владислава Пинаева директор ООО «Швабе-Урал» Евгений Плехов, пик работ в пригороде Нижнего Тагила придется на конец лета и начало осени этого года, после госэкспертизы проектной документации.

Владислав Пинаев дал поручение главе Ленинского района и главам управлений администрации города акцентировать внимание на вводе пятой очереди сетей уличного освещения. Данный этап является заключительным и подразумевает обновление всех точек освещения в исторической части города.