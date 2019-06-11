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#домахорошо
«Светлый город» придет в 18 поселков и деревень Нижнего Тагила
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургКонфликт вокруг Храма-на-Драме
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«Светлый город» придет в 18 поселков и деревень Нижнего Тагила

Сегодня, 14:44ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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