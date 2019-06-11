Владимир Путин анонсировал свой приезд в Екатеринбург в июле

Федеральный министр выразил надежду, что поскольку инициатива проведения на площадке ИННОПРОМа глобального производственного индустриального саммита GMIS-2019 была поддержана президентом, то он сможет найти время и возможность присутствовать на выставке и саммите. Глава государства ответил, что попробует исполнить просьбу.