Владимир Путин анонсировал свой приезд в Екатеринбург в июле

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Глава государства во время совещания в Минпромторге России пообещал посетить столицу Свердловской области в рамках визита на саммит GMIS и выставку ИННОПРОМ, сообщают «Аргументы и факты Урал».
Сюжеты: Екатеринбург
Приглашение в адрес Владимира Путина прозвучало из уст главы Минпромторга РФ Дениса Монтурова.
Федеральный министр выразил надежду, что поскольку инициатива проведения на площадке ИННОПРОМа глобального производственного индустриального саммита GMIS-2019 была поддержана президентом, то он сможет найти время и возможность присутствовать на выставке и саммите. Глава государства ответил, что попробует исполнить просьбу.
Международная выставка ИННОПРОМ-2019 пройдёт в июле и будет десятой по счёту. В этом году её партнёром выступит Турция.
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