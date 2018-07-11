Коллекторы угрожают заразить СПИДом детей должника в Екатеринбурге

Последние несколько месяцев многодетная мать живет в постоянном страхе за свою жизнь и жизнь своих детей. Шесть лет назад ее супруг взял в банке крупную сумму денег.

Договор твоего мужа продают нам, у вас сутки найти деньги. Если нет, начну бить по семье родственников, друзей. Будем им ломать жизни, чтобы они за вас страдали. И молись, чтобы игла со СПИДом в тех, кто помладше не попала, угрожают коллекторы.

Заемщик не смог расплатиться по кредиту, так как потерял работу, а устроиться на новую помешало криминальное прошлое. Случайные заработки уходили на содержание трех малолетних детей. За шесть лет набежали проценты.

Юристы сообщают, что методы собирания денег коллекторов выходят за рамки закона.