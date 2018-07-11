Незаконные захоронения найдены на территории лесопарка в Екатеринбурге

Незаконные захоронения найдены лесничим в екатеринбургском Шарташском лесопарке в январе 2018 года. Их общая площадь составила полгектара.
Рядом с лесопарком расположено Шарташское кладбище. Однако представители МУК «Служба городских кладбищ» Екатеринбурга утверждают, что на территории парка жители хоронят своих близких самостоятельно, и никто им участков под захоронение не предоставлял.
По сообщению пресс-службы Свердловского областного суда, в марте 2018 года региональное Министерство природных ресурсов и экологии признало МКУ «Служба городских кладбищ» виновным в использовании парка и оштрафовало на 200 тысяч рублей.
Позже МКУ «Служба городских кладбищ» подало апелляцию в областной суд с просьбой отменить вынесенное решение. Аргументом для отмены было утверждение, что граждане самостоятельно выбирали территорию для захоронения близких. Однако судья апелляционной инстанции оставил решение без изменений, пишет Ura.ru.