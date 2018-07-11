Незаконные захоронения найдены на территории лесопарка в Екатеринбурге

Рядом с лесопарком расположено Шарташское кладбище. Однако представители МУК «Служба городских кладбищ» Екатеринбурга утверждают, что на территории парка жители хоронят своих близких самостоятельно, и никто им участков под захоронение не предоставлял.

По сообщению пресс-службы Свердловского областного суда, в марте 2018 года региональное Министерство природных ресурсов и экологии признало МКУ «Служба городских кладбищ» виновным в использовании парка и оштрафовало на 200 тысяч рублей.