На Урале ФСБ и полиция выявили склад нелегальной табачной продукции

Склад табака располагался в гаражном боксе на территории Чкаловского района столицы Урала. На месте был задержан предполагаемый организатор незаконной деятельности, им оказался уроженец одной из бывших советских республик, мужчина 1975 года рождения по имени Тэльман. При нем обнаружены денежные средства в размере 500 тысяч рублей, происхождение которых он не смог объяснить. Мужчина является безработным.

Правоохранители изъяли более 76 тысяч пачек нелегальных сигарет известных марок. Там же были обнаружены черновые записи о ведении нелегальной предпринимательской деятельности. Задержанный написал явку с повинной. Ущерб от нелегальной деятельности составил более 11,5 миллиона рублей.