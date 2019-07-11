На водоемах Свердловской области с начала сезона утонули 17 человек

В ходе проверки сотрудники МЧС определили пять безопасных для купания пляжей. Три из них расположены под Первоуральском, это пруд в поселке Хрустальный на базе отдыха «Кемпинг», пляж санатория-профилактория «Озеро глухое» и база отдыха «Сосновый Бор» на Билимбаевском пруду. Помимо этого, проверку прошли пляж на Верх-Нейвинском пруду, пляж санатория «Гранатовая бухта» под Сысертью.