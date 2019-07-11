На водоемах Свердловской области с начала сезона утонули 17 человек
Сегодня, 14:07ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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С начала купального сезона в Свердловской области утонули 17 человек, среди них пятеро детей, сообщает ГУ МЧС по региону.
В ходе проверки сотрудники МЧС определили пять безопасных для купания пляжей. Три из них расположены под Первоуральском, это пруд в поселке Хрустальный на базе отдыха «Кемпинг», пляж санатория-профилактория «Озеро глухое» и база отдыха «Сосновый Бор» на Билимбаевском пруду. Помимо этого, проверку прошли пляж на Верх-Нейвинском пруду, пляж санатория «Гранатовая бухта» под Сысертью.
Сотрудники МЧС доводят до сведения свердловчан, что в остальных местах купание запрещено.
Ранее Роспотребнадзор сообщил, что в регионе безопасным для купания признан только один водоем.
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