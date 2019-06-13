Роспотребнадзор признал безопасным для купания только один свердловский водоем
Сегодня, 18:27ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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Управление Роспотребнадзора по Свердловской области признало пригодным для купания озеро Щучье в Тавдинском городском округе, сообщается на сайте ведомства.
Роспотребнадзор контролирует качество 67 свердловских водоемов. Ежегодно сотрудники ведомства берут пробы воды на соответствие требованиям санитарных правил и норм.
На 13 июня санитарно-эпидемиологическое заключение имеют озеро Щучье в Тавдинском городском округе и Восточный берег озера Шарташ в Екатеринбурге.
Пригодным для купания признано только озеро Щучье, а берег Шарташа, по результатам проверки, не соответствует требованиям СанПиНа.
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