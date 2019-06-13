Роспотребнадзор признал безопасным для купания только один свердловский водоем

Роспотребнадзор контролирует качество 67 свердловских водоемов. Ежегодно сотрудники ведомства берут пробы воды на соответствие требованиям санитарных правил и норм.

На 13 июня санитарно-эпидемиологическое заключение имеют озеро Щучье в Тавдинском городском округе и Восточный берег озера Шарташ в Екатеринбурге.

Пригодным для купания признано только озеро Щучье, а берег Шарташа, по результатам проверки, не соответствует требованиям СанПиНа.