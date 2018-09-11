Главный пиарщик Евгения Куйвашева ушёл в отставку по собственному желанию

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В администрации губернатора Свердловской области продолжаются кадровые изменения. После отставки первого заместителя Владимира Тунгусова вакантной стала должность главы департамента информполитики.
Сюжеты: Екатеринбург
Заявление об отставке Александр Иванов написал по собственному желанию и попросил освободить его от занимаемой должности с 14 сентября. На данный момент глава департамента информполитики находится в отпуске, сообщает «Новый день».
Журналисты отметили, что Иванов является протеже бывшего главы администрации Владимира Тунгусова, который получил отставку несколькими днями ранее. На место директора департамента претендует сразу два человека - журналист Эдуард Худяков и советник главы МУГИСО Юлия Вершецкая.
Однако, как отметили в администрации Евгения Куйвашева, заявление Иванова на данный момент остаётся не подписанным.
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