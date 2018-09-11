Главный пиарщик Евгения Куйвашева ушёл в отставку по собственному желанию

Заявление об отставке Александр Иванов написал по собственному желанию и попросил освободить его от занимаемой должности с 14 сентября. На данный момент глава департамента информполитики находится в отпуске, сообщает «Новый день».

Журналисты отметили, что Иванов является протеже бывшего главы администрации Владимира Тунгусова, который получил отставку несколькими днями ранее. На место директора департамента претендует сразу два человека - журналист Эдуард Худяков и советник главы МУГИСО Юлия Вершецкая.