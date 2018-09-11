Студенческий тариф до Нижнего Тагила введен на Северном автовокзале в Екатеринбурге
Сегодня, 13:30Общество
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С 15 сентября на Северном автовокзале в Екатеринбурге будет введен льготный тариф до Нижнего Тагила для студентов.
Сюжеты: Екатеринбург, Нижний Тагил
Льготные билеты в кассе Северного автовокзала до Нижнего Тагила смогут приобрести учащиеся вузов и колледжей очной формы обучения по предъявлению студенческого билета.
Проезд для студентов будет стоить 190 рублей вместо 350 рублей, сообщает «Областная газета».
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