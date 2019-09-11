В Екатеринбурге семь улиц назовут в честь музыкальных деятелей советского времени
Сегодня, 10:03ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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Глава Екатеринбурга Александр Высокинский подписал постановление о присвоении семи улицам в Малом Истоке названий в честь музыкальных деятелей советского периода, пишет интерне-издание Znak.
Сюжеты: Екатеринбург
Так, в поселке появится улица Мстислава Ростроповича (советский виолончелист, пианист, дирижер и композитор), улица в честь советской эстрадной певицы Клавдии Шульженко, улица имени оперного певца Ивана Козловского. А также улицы оперных певцов Сергея Лемешева и Юрия Гуляева. Еще одна улица будет названа в честь эстрадного певца и советского актера Марка Бернеса.
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