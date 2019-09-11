В Екатеринбурге уничтожили 0,5 тонны яблок и 1,3 тонны мяса
Сегодня, 15:29ОбществоФото: Управление Россельхознадзора по Свердловской области
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Россельхознадзор и ФСБ в ходе совместной операции в Екатеринбурге изъял и уничтожил около двух тонн нелегальной продукции, сообщает пресс-служба регионального управления Россельхознадзора.
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В ходе спецоперации на овощебазе в Екатеринбурге изъято 540 килограммов яблок, часть из них находилась в немаркированных коробках на поддонах, промаркированных в Польше. Еще в одном помещении базы обнаружено 110 килограммов яблок без документации, подтверждающей безопасность. Фрукты изъяли и уничтожили на полигоне бытовых отходов.
Также в уральской столице выявлены 14 торговых точек несанкционированного хранения и реализации мяса. Изъято 1,3 тонн мяса без клейм, без маркировки, заветренного вида и с неприятным запахом. Мясо уничтожено в печи на специальном предприятии.
В отношении продавцов составлены 14 протоколов об административных правонарушениях.
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