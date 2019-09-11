В Екатеринбурге уничтожили 0,5 тонны яблок и 1,3 тонны мяса

В ходе спецоперации на овощебазе в Екатеринбурге изъято 540 килограммов яблок, часть из них находилась в немаркированных коробках на поддонах, промаркированных в Польше. Еще в одном помещении базы обнаружено 110 килограммов яблок без документации, подтверждающей безопасность. Фрукты изъяли и уничтожили на полигоне бытовых отходов.