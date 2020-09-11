На Урале родители двух погибших на Уктусе девушек требуют с обвиняемого 30 млн рублей

На Урале родители двух погибших на Уктусе девушек требуют с обвиняемого 30 млн рублей

Сегодня, 16:37ОбществоPhoto: 1mediainvest.ru
Родители двух убитых девушек на Уктусе в августе 2018 года ходатайствуют о выплате подозреваемым Алексеем Александровым 30 миллионов рублей, сообщает Е1.

По его словам, он сожалеет о том, что сделал, а скорую помощь не вызвал, так как был в стрессовом состоянии.

Сегодня Александров заявил, что контрольных выстрелов в голову одной из раненых девушек он не совершал.

По его словам, никаких доказательств на момент задержания у следствия не было, а само уголовное дело строится исходя из его собственных показаний. Также он отказывается оплачивать услуги адвоката, так как тот не помогает ему должным образом.

Родители убитых девушек просят у Александрова 30 миллионов рублей в качестве морального ущерба и компенсации на похороны.

Александров сообщил, что он готов выплачивать ее родственникам.

Стрелок обвиняется по статье «Убийство двух лиц, совершенное из хулиганских побуждений» (п. «а», «и» ч. 2 статьи 105 УК РФ)

Свою вину он полностью признал.

Напомним, что дело об убийстве на Уктусе рассматривается сегодня в Свердловском областном суде. Убийство двух молодых девушек было совершено в августе 2018 года. Одна девушка скончалась на месте, вторая через неслько дней в больнице. Подозреваемый был задержан только в декабре 2019 года.

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