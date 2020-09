На Урале родители двух погибших на Уктусе девушек требуют с обвиняемого 30 млн рублей

Родители двух убитых девушек на Уктусе в августе 2018 года ходатайствуют о выплате подозреваемым Алексеем Александровым 30 миллионов рублей, сообщает Е1.

По его словам, он сожалеет о том, что сделал, а скорую помощь не вызвал, так как был в стрессовом состоянии. Сегодня Александров заявил, что контрольных выстрелов в голову одной из раненых девушек он не совершал. По его словам, никаких доказательств на момент задержания у следствия не было, а само уголовное дело строится исходя из его собственных показаний. Также он отказывается оплачивать услуги адвоката, так как тот не помогает ему должным образом. Родители убитых девушек просят у Александрова 30 миллионов рублей в качестве морального ущерба и компенсации на похороны. Александров сообщил, что он готов выплачивать ее родственникам. Стрелок обвиняется по статье «Убийство двух лиц, совершенное из хулиганских побуждений» (п. «а», «и» ч. 2 статьи 105 УК РФ) Свою вину он полностью признал. Напомним, что дело об убийстве на Уктусе рассматривается сегодня в Свердловском областном суде. Убийство двух молодых девушек было совершено в августе 2018 года. Одна девушка скончалась на месте, вторая через неслько дней в больнице. Подозреваемый был задержан только в декабре 2019 года. В Свердловском облсуде впервые озвучат детали дела об убийстве двух девушек на Уктусе

