В Екатеринбурге фитнес-центры оказались на грани выживания после пандемии COVID-19

Посещаемость фитнес-центров в Екатеринбурге упала почти на 75%, сообщает Znak.com.

Несмотря не снятие ограничений, фитнес-индустрия в стране находится на грани выживания. В Национальном фитнес-сообществе говорят, что в клубах наблюдается падение продаж и посещаемости. Например, в августе в столице Урала, падение продаж карт составило до 65% по сравнению с августом 2019 года, а посещаемость упала 65–74%. По словам президента Национального фитнес-сообщества Елены Силиной, такую ситуацию можно назвать глубоким кризисом и работой на выживание. 65% клубов работают «в минус», а остальные — «в ноль». Индустрия рассчитывает на помощь от государства, 70% может закрыться. В Национальном фитнес-сообществе заметили, что посетители клубов стали больше пользоваться различными дополнительными оздоровительными программами, это помогает повышать прибыль. Напомним, что в Свердловской области из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса, закрылось 10% фитнес-клубы. В Свердловской области закрылись 10% фитнес-клубов из-за пандемии коронавируса

