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Владимир Путин счастлив и широко улыбается: есть повод! (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Владимир Путин счастлив и широко улыбается: есть повод! (ФОТО)

11 октября 2013, 12:00Общество
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