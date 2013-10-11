Владимир Путин счастлив и широко улыбается: есть повод! (ФОТО)

По выражению лица Владимира Путина становится понятно, что он, в прочем, как и все остальные, крайне счастлив. Вспоминается выражение его лица, когда он прижимал к себе щенка, как это было пару лет назад, сообщает издание TimeWorld. И на этой неделе Путин просто сияет! Зарубежные СМИ пишут, что его улыбка была настолько широка, что порой сурового российского Президента было даже не узнать.

Кроме того, все до одного члены саммита АТЭС расхаживали в ярких, забавных рубахах – традиционный наряд в Индонезии, сделанный под заказ на местной фабрике. Всё это оттого, что после тяжелых рабочих моментов на конференции у представителей стран появилась возможность по-настоящему расслабиться, как рассказал лидер Индонезии.

Позвольте нам расслабиться, получить удовольствие от ужина и прекрасного вечернего выступления. В первый день мы достаточно понервничали, а завтра нас ожидает точно такое же расписание рассказывает мистер Йодойоно, лидер Индонезии.

Вообще, ужин, судя по материалам фотоотчета, проходил достаточно грандиозно. Все пожимали друг другу руки, широко улыбались, общались. А после танцовщицы в ярких нарядах выступили перед крупными политиками мира, которые, в свою очередь, сидели за «щедрым» столом.

Отметим, что подобный «неофициальный дресс-код» впервые был продемонстрирован Президентом Биллом Клинтоном в 1993 году, когда он явился в кожаной жилетке на подобную встречу с лидерами в Сиэтле. Затем, сине-золотые шелковые одеяния политики примеряли на встрече в Северной Корее. А на следующий год Президенты Джордж Буш и Владимир Путин нарядились также в шелковые туники во Вьетнаме. Отрадно, что мировым политикам не занимать чувства юмора. Ведь в действительности управление страной и принятие решений от ее имени – дело морально тяжелое, а подобные моменты, остается надеяться, помогают им по-настоящему отвлечься от политической суеты.

Отметим, что и наш мэр, Сергей Константинович Носов, регулярно появляется на публике в неформальной одежде. Обычно это происходит по праздникам. Вспомним и День города-2013, и день Дзержинского района, и День молодежи. Многие тагильчане, особенно девушки, отмечают, что такой стиль мэру Тагила очень идет.