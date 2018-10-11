Экс-глава отдела развития потребительского рынка в Нижнем Тагиле умерла 10 октября
Сегодня, 10:43Общество
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10 октября в Нижнем Тагиле на 52-м году жизни умерла Светлана Соломатина, возглавлявшая с 2014 по 2018 года отдел развития потребительского рынка и услуг при управлении промышленной политики и развития предпринимательства мэрии Нижнего Тагила.
Сюжеты: Нижний Тагил
Соломатина покинула занимаемую должность в 2018 году по состоянию здоровья. До работы в администрации города она более 23 лет служила в отделе по исполнению административного законодательства МУ МВД «Нижнетагильское».
Прощание со Светланой Соломатиной состоится в большом зале «Реквиема» на улице Челюскинцев 12 октября в 12:30, сообщает АН «Между строк».
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