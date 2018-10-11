Главный федеральный инспектор по Свердловской области может лишиться должности
Сегодня, 08:00Общество
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В аппарате полномочного представителя президента в Уральском федеральном округе планируются кадровые перестановки. Полпред Николай Цуканов планирует заменить Данилу Трубина, который занимает пост главного федерального инспектора в регионе.
Как сообщили URA.ru источники в силовом ведомстве, вопрос о замене является решённым и остаётся лишь дождаться официального объявления. Также, по имеющейся информации, происходит поиск кандидатов, которые смогут заменить Данилу Трубина на данном посту.
Тем не менее, в случае, если замена действительно произойдёт, без работы бывший главный федеральный инспектор не останется – специалисты утверждают, что среди возможных мест для перевода значатся областное правительство или мэрия Екатеринбурга.
В самом полпредстве получить комментарии по данному вопросу не удалось. Областная администрация также отказалась что-либо комментировать и сослалась на то, что необходимо дождаться окончательного решения полпреда.
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