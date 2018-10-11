Главный федеральный инспектор по Свердловской области может лишиться должности

Как сообщили URA.ru источники в силовом ведомстве, вопрос о замене является решённым и остаётся лишь дождаться официального объявления. Также, по имеющейся информации, происходит поиск кандидатов, которые смогут заменить Данилу Трубина на данном посту.

Тем не менее, в случае, если замена действительно произойдёт, без работы бывший главный федеральный инспектор не останется – специалисты утверждают, что среди возможных мест для перевода значатся областное правительство или мэрия Екатеринбурга.