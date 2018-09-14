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Заместитель начальника МКУ «Служба заказчика городского хозяйства» Сергей Рощупкин уволен из администрации Нижнего Тагила.
Сюжеты: Нижний Тагил
Старший сын исполнительного директора «Уралвагонзавода» Сергей Рощупкин покинул пост заместителя начальника МКУ «Служба заказчика городского хозяйства», проработав в администрации города менее года.
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По информации источника АН «Между строк», решение об отставке Рощупкина было принято врио мэра Нижнего Тагила Владиславом Пинаевым.
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