Кровля и 4 этаж: ремонт продолжается в поликлинике №4 в Нижнем Тагиле

В Нижнем Тагиле продолжаются ремонтные работы в поликлинике №4, расположенной по адресу ул. Новострой, 24. На сайте госзакупок размещен открытый аукцион по поиску подрядчика на ремонт кровли гаража. На работы выделено 474 тысячи рублей. Также ведется поиск подрядчика на ремонт четвертого этажа и коридора терапевтического отделения. На это выделено 734 тысячи рублей.

Согласно техзаданию, подрядчик должен выполнить ремонт крыши из рулонных материалов. При этом обеспечить безопасность во время проводимых работ.

Касательно ремонта внутри помещений, то техзадание гласит, что подрядчик должен оштукатурить стены, заменить двери вместе с дверными коробками, провести огрунтовку стен, установить подвесные потолки со встроенными светильниками, проложить силовой кабель, установить точки освещения, заменить розетки и выключатели. Все погрузочно-разгрузочные работы исполнитель должен провести за свой счет.