Новости
Аналитика
Обзоры
Карточки
Расследования
Интервью
Медиаланч
Мнения
Кровля и 4 этаж: ремонт продолжается в поликлинике №4 в Нижнем Тагиле
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
Вы нашли ошибку
Спасибо!
Сообщение отправлено.
21ea710723eeea511e81a2f196e8f87e xl

Кровля и 4 этаж: ремонт продолжается в поликлинике №4 в Нижнем Тагиле

Сегодня, 11:40ОбществоЮлия СувороваФото: v-tagile.ru
Читайте
также
Секс, концерты и подгузники: чем живут дома престарелых в Нижнем Тагиле
Зачистка свердловского главка. Подоплека
Мусорная реформа в Нижнем Тагиле: кому, когда и сколько платить за вывоз мусора