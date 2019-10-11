«Это, можно сказать, революция». УК и художники в Нижнем Тагиле украшают дома

Дома и подъезды Нижнего Тагила украшают художники. Вместо однотонных стен создаются композиции не только на фасадах зданиях, но и на лестничных площадках.

Идея обновить дом № 28 на улице Фрунзе появилась после решения о герметизации межпанельных швов. Ранее оранжевой краской были выделены фрагменты дома — полосы, а затем с целью обновить само здание задумались о покраске его фасада. 33 собственника поставили свои подписи на согласии с предложенным эскизом. Рисунки разрабатывались ещё летом, но именно эта яркая тема понравилась жителям. Вторым решением было облагородить входную группу. Сумма затрат на украшение дома пока не посчитана, но, по словам директора, для оформления дома была выбрана качественная краска, которая не смоется в первый же год.

Чтобы сделать хороший вход, мы снесли стену между двумя дверьми и, не просто голубеньким же красить. Поэтому решили красиво разрисовать, рассказала TagilCity.ru директор ЖЭУ № 1 Ольга Иванкова.

Художника Илья Вьюгов отметил, что данный проект является большим шагом как в его творчестве, так и в развитии города.

Это, можно сказать, революция. Сквозь множество преград мы воплощаем данный проект, радующий множество горожан, сообщил TagilCity.ru он.

Администрация Ленинского района поддержала идею росписи домов.

Нормальный проект, очень красиво. Это такой опыт, который, я бы сказал, его надо просто расширять, исходя из тех серых фасадов, которые есть в городе, сообщил глава Ленинского района Геннадий Мальцев.

Ранее управляющая компания украсила подъезд в доме № 19 на улице Нижняя Черепанова. Художница Татьяна оформила лестничную площадку в детском юмористическом стиле.

Четыре года назад накануне Дня города местная администрация выделила один самых лучших подъездов Нижнего Тагила, в доме № 45 на улице Выйская. А в этом году в номинации «Лучший подъезд» на городском конкурсе первое место занял дом по адресу улица Космонавтов, 9.

В прошлом году сделать ярче серую панельную девятиэтажку решили жильцы дома по адресу Красноармейская, 80. Мэр города Владислав Пинаев сегодня отметил работу собственников.