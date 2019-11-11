Уголовное дело в отношении участника ОПГ с «Уралвагонзавода» приостановлено
Сегодня, 11 ноября, Дзержинский районный суд Нижнего Тагила приостановил уголовное дело в отношении одного из участников ОПГ, которая осуществляла хищение металла с «Уралвагонзавода».
В пресс-службе суда рассказали, что уголовное дело в отношении Ильи Кадилаева временно приостановлено в связи с состоянием здоровья подсудимого. Рассмотрение продолжится позже другим судьёй.
На данный момент в создании преступной группировки (ст.210 ч.1 УК) обвиняется четыре фигуранта дела: Владимир Быхалов, Дмитрий Максимов, Игорь Савашинский и Сергей Суслов. Остальным предъявлено обвинение в участии в ОПГ (ст.210 ч.2 УК).
Напомним, в деле о краже металлопроката, ферросплавов и чугуна с УВЗ на общую сумму 18,7 миллиона рублей — 19 фигурантов. По версии обвинения, с 2016 по 2017 года участники группировки, часть которых на момент преступления были действующими сотрудниками завода, осуществляли хищения с предприятия. Погрузка осуществлялась в складском помещении цеха № 14 в железнодорожный вагон, затем в заранее подготовленном месте беспрепятственно перемещали груз через забор с помощью автокрана в грузовые машины.