Уголовное дело в отношении участника ОПГ с «Уралвагонзавода» приостановлено

Напомним, в деле о краже металлопроката, ферросплавов и чугуна с УВЗ на общую сумму 18,7 миллиона рублей — 19 фигурантов. По версии обвинения, с 2016 по 2017 года участники группировки, часть которых на момент преступления были действующими сотрудниками завода, осуществляли хищения с предприятия. Погрузка осуществлялась в складском помещении цеха № 14 в железнодорожный вагон, затем в заранее подготовленном месте беспрепятственно перемещали груз через забор с помощью автокрана в грузовые машины.