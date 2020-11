Администрация Нижнего Тагила обсудила вопросы благоустройства территорий в 2021 году

Мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев провел рабочее совещание, на котором рассматривали вопросы, связанные с благоустройством территорий в рамках национального проекта «Жилье и городская среда», сообщает пресс-служба администрации города.

Это территории возле медицинского колледжа, площадь Танкостроителей, а также парк за ДК «Юбилейный». По словам директора МБУ «Тагилгражданпроект» Евгения Малекина, все эти места являются знаковыми для города. Он отметил, что стояли задачи выполнить весь комплекс проектирования. Я думаю, что после реализации всех идей данные объекты станут достойными точками притяжения, где смогут отдыхать тагильчане,сообщил Малекин. «Площадь Танкостроителей» после реконструкции сильно не изменится, а вот парк за ДК «Юбилейный» и сквер возле медицинского колледжа преобразятся значительно. На совещании обсудили каждый из проектов, внесли ряд предложений, которые смогут сделать объекты еще привлекательнее. Например, на площади Танкостроителей сделают световой акцент на монументе, а рядом с ДК «Юбилейным» установят небольшую часовню в память о Выйско-Никольской церкви, которая находилась прежде на месте Дворца культуры. Пинаев отметил, что проекты актуальны и будут востребованы, так как все территории прошли публичные обсуждения, при проектировании были учтены мнения жителей. Мэр сказал, что сейчас готовятся конкурсные процедуры, для того, чтобы завершить их уже в этом году. Строительство начнут в 2021 году как только позволят погодные условия. Он напомнил, что помимо этих проектов в следующем году планируют благоустроить территорию за ГДДЮТ, реконструировать лесопарк Пихтовые горы, а также ряд дворовых территорий. Красивые, обустроенные места на свежем воздухе и сегодня очень нужны горожанам, и тем более будут востребованы, когда рядом с этими площадками вновь заработают различные социальные учреждения, после того как отступит коронавирус и пандемия закончится,сказал Пинаев. Напомним, в Нижнем Тагиле реконструкция лесопарковой зоны «Пихтовые горы» обойдется в 150 миллионов рублей. В ближайшее время конкурс будет объявлен МУП «Служба заказчика городского хозяйства». Дизайн-проект благоустройства был разработан «Тагилтрасмашпроект» от УВЗ. Реконструкция «Пихтовых гор» в Нижнем Тагиле обойдется в 150 миллионов рублей

