Администрация Нижнего Тагила обсудила вопросы благоустройства территорий в 2021 году

Мэр сказал, что сейчас готовятся конкурсные процедуры, для того, чтобы завершить их уже в этом году. Строительство начнут в 2021 году как только позволят погодные условия. Он напомнил, что помимо этих проектов в следующем году планируют благоустроить территорию за ГДДЮТ, реконструировать лесопарк Пихтовые горы, а также ряд дворовых территорий.