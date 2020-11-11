Коммунальные службы Нижнего Тагила расчищают улицы после ночного снегопада

Обработаны также пригородные дороги в направлении поселков Серебрянка и Усть-Утка. Туда на каждую дорогу выделяются по две машины. По городу — порядка четырех коммунальных машин. Пока этого достаточно, так как сильных снегопадов еще не было,сообщил директор «УБТ-Сервис» Гаджи Абдулов.