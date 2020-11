Коммунальные службы Нижнего Тагила расчищают улицы после ночного снегопада

Сегодня, 11 ноября, в Нижнем Тагиле коммунальные службы продолжают расчищать и обрабатывать реагентами дороги после выпавшего ночью снега. По словам специалистов, небольшой уровень осадков позволяет работать дорожной технике в штатном режиме.

Сотрудники МУП «Тагилдорстрой» ночью обработали почти все дороги противогололедными реагентами. Сейчас продолжается работа на остальных участках, а также ведется мониторинг возникновения гололеда. Основные работы сделаны ночью силами шести единиц техники. Сегодня днем расчищаются и посыпаются тротуары. Обрабатываются удаленные дороги по заявкам ГИБДД. На линии работают порядка 30 единиц техники,рассказал TagilCity.ru директор МУП «Тагилдорстрой» Игорь Васильев. Снегоуборочная техника «УБТ-Сервис» также работает на дорогах с четырех часов утра. Обработаны также пригородные дороги в направлении поселков Серебрянка и Усть-Утка. Туда на каждую дорогу выделяются по две машины. По городу — порядка четырех коммунальных машин. Пока этого достаточно, так как сильных снегопадов еще не было,сообщил директор «УБТ-Сервис» Гаджи Абдулов.

