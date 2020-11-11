Коммунальные службы Нижнего Тагила расчищают улицы после ночного снегопада

Коммунальные службы Нижнего Тагила расчищают улицы после ночного снегопада

Сегодня, 13:44ОбществоАнна ГригорьеваPhoto: группа "Дороги без дураков" во "ВКонтакте"
Сегодня, 11 ноября, в Нижнем Тагиле коммунальные службы продолжают расчищать и обрабатывать реагентами дороги после выпавшего ночью снега. По словам специалистов, небольшой уровень осадков позволяет работать дорожной технике в штатном режиме.

Сотрудники МУП «Тагилдорстрой» ночью обработали почти все дороги противогололедными реагентами. Сейчас продолжается работа на остальных участках, а также ведется мониторинг возникновения гололеда.

Основные работы сделаны ночью силами шести единиц техники. Сегодня днем расчищаются и посыпаются тротуары. Обрабатываются удаленные дороги по заявкам ГИБДД. На линии работают порядка 30 единиц техники,рассказал TagilCity.ru директор МУП «Тагилдорстрой» Игорь Васильев.

Снегоуборочная техника «УБТ-Сервис» также работает на дорогах с четырех часов утра.

Обработаны также пригородные дороги в направлении поселков Серебрянка и Усть-Утка. Туда на каждую дорогу выделяются по две машины. По городу — порядка четырех коммунальных машин. Пока этого достаточно, так как сильных снегопадов еще не было,сообщил директор «УБТ-Сервис» Гаджи Абдулов.

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