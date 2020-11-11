Коммунальные службы Нижнего Тагила расчищают улицы после ночного снегопада

Сотрудники МУП «Тагилдорстрой» ночью обработали почти все дороги противогололедными реагентами. Сейчас продолжается работа на остальных участках, а также ведется мониторинг возникновения гололеда.
Основные работы сделаны ночью силами шести единиц техники. Сегодня днем расчищаются и посыпаются тротуары. Обрабатываются удаленные дороги по заявкам ГИБДД. На линии работают порядка 30 единиц техники,рассказал TagilCity.ru директор МУП «Тагилдорстрой» Игорь Васильев.
Снегоуборочная техника «УБТ-Сервис» также работает на дорогах с четырех часов утра.
Обработаны также пригородные дороги в направлении поселков Серебрянка и Усть-Утка. Туда на каждую дорогу выделяются по две машины. По городу — порядка четырех коммунальных машин. Пока этого достаточно, так как сильных снегопадов еще не было,сообщил директор «УБТ-Сервис» Гаджи Абдулов.