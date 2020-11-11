На Урале ОКБ №1 получила золотой статус европейской организации по борьбе с инсультом

На Урале ОКБ №1 получила золотой статус европейской организации по борьбе с инсультом

Сегодня, 17:04ОбществоPhoto: сайт ОКБ № 1
Свердловская областная клиническая больница № 1 получила золотой статус Европейской организации по борьбе с инсультом, сообщает пресс-служба медучреждения.

Награждение медучреждений, которые участвовали в программе повышения качества оказания помощи больным синсультом, состоялось в финальный день конгресса Всемирной и Европейской организаций по борьбе с заболеванием. В связи с пандемией конгресс в этом году проходил в онлайн-режиме.

В этом году ОКБ № 1 стала первым медучреждением Свердловской области, которое получило этот статус.

По словам главного невролога региона, заведующего неврологическим отделением для лечения больных с нарушениями мозгового кровообращения СОКБ № 1 Андрея Алашеева, ранее клиника тоже принимала участие в программе повышения качества, но полного соответствия международным стандартам добилась не сразу.

Полученный статус даёт признание, что помощь больным с инсультом внутри больницы организована по международным стандартам. То есть оказание помощи в СОКБ № 1 таким пациентам соответствует лучшим мировым практикам,отметил Алашеев.

Кроме того, свердловчанам доступна высокотехнологичная методика, которая позволяет удалить тромб из сосуда с помощью специальных инструментов под контролем рентгена. Такая помощь оказывается круглосуточно.

Напомним, в областной клинической больнице №1 снова проводят трансплантацию органов после начала пандемии коронавируса. С 2006 года там было выполнено 75 пересадок сердца.

Stories:
Екатеринбург
Related news:
инсультЕкатеринбургОКБ №1
Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
We in social networks

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 127018, г. Москва, ул. Полковая, д.3, стр.4, эт.4, пом. I, комн. 1. Врио главного редактора: Суворова Ю.Д. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы