На Урале ОКБ №1 получила золотой статус европейской организации по борьбе с инсультом

Свердловская областная клиническая больница № 1 получила золотой статус Европейской организации по борьбе с инсультом, сообщает пресс-служба медучреждения.

Награждение медучреждений, которые участвовали в программе повышения качества оказания помощи больным синсультом, состоялось в финальный день конгресса Всемирной и Европейской организаций по борьбе с заболеванием. В связи с пандемией конгресс в этом году проходил в онлайн-режиме. В этом году ОКБ № 1 стала первым медучреждением Свердловской области, которое получило этот статус. По словам главного невролога региона, заведующего неврологическим отделением для лечения больных с нарушениями мозгового кровообращения СОКБ № 1 Андрея Алашеева, ранее клиника тоже принимала участие в программе повышения качества, но полного соответствия международным стандартам добилась не сразу. Полученный статус даёт признание, что помощь больным с инсультом внутри больницы организована по международным стандартам. То есть оказание помощи в СОКБ № 1 таким пациентам соответствует лучшим мировым практикам,отметил Алашеев. Кроме того, свердловчанам доступна высокотехнологичная методика, которая позволяет удалить тромб из сосуда с помощью специальных инструментов под контролем рентгена. Такая помощь оказывается круглосуточно. Напомним, в областной клинической больнице №1 снова проводят трансплантацию органов после начала пандемии коронавируса. С 2006 года там было выполнено 75 пересадок сердца. В Областной больнице №1 вновь проводят трансплантацию органов

