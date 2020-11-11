На Урале ОКБ №1 получила золотой статус европейской организации по борьбе с инсультом

Награждение медучреждений, которые участвовали в программе повышения качества оказания помощи больным синсультом, состоялось в финальный день конгресса Всемирной и Европейской организаций по борьбе с заболеванием. В связи с пандемией конгресс в этом году проходил в онлайн-режиме.