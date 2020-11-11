Уральское управление Ростехнадзора возглавил бывший высокопоставленный силовик

Уральское управление Ростехнадзора возглавил бывший высокопоставленный силовик

Сегодня, 15:00ОбществоPhoto: сайт Ростехнадзора
Андрей Таранов, бывший заместитель начальника ГУ МВД по УрФО, стал новым начальником уральского управления Ростехнадзора, об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Таранов был назначен на должность 10 октября. Он является уроженцем Свердловска, в 1986 году начал карьеру в ОВД. В 2002 году он возглавил управление по борьбе с организованной преступностью региона.

В 2010 году Таранова повысили до руководителя ГУ МВД по Приволжскому федеральному округу, а в 2014 году он вышел на пенсию.

Ранее с 2015 года управление Ростехнадзора возглавлял Вадим Ткаченко.

Напомним, вчера Госдума РФ утвердила шесть кандидатур на пост членов правительства, которые накануне были предложены премьер-министром Михаил Мишустиным. На новые посты были назначены Александр Новак, Александр Козлов, Виталий Савельев, Ирек Файзуллин, Алексей Чекунков и Николай Шульгинов.

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