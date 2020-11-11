Власти Свердловской области планируют ужесточить коронавирусный режим

Власти Свердловской области планируют ужесточить коронавирусный режим

Сегодня, 17:23ОбществоPhoto: pixabay.com
Вице-губернатор Свердловской области Сергей Бидонько не исключил, что в ближайшее время могут ужесточить коронавирусный режим, сообщает Е1.

Он заявил, что возможно введут запреты по аналогии с московскими. Бидонько отмечает, что если рост заболевших продолжится, то будут вводиться дополнительные меры ужесточения.

Что касается отпусков, проведения массовых мероприятий, то я бы точно не рекомендовал их планировать,сказал вице-губернатор.

Бидонько сказал, что к середине декабря ожидается стабилизация ситуации, но массовое закрытие предприятий власти Свердловской области не планируют. Он отмечает, что сейчас уже все устали от сложившейся ситуации, у людей давно не было отпусков.

Мы должны понимать, если сейчас всех закроем, то потом просто некого будет открывать,сказал Бидонько.

Напомним, вчера вице-губернатор Свердловской области Павел Креков на брифинге заявил, что власти Свердловской области планируют отменить дистанционное обучение для учеников с девятого по 11 класс. Он отметил, что дистант изначально рассматривался как временная мера.

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