Власти Свердловской области планируют ужесточить коронавирусный режим

Вице-губернатор Свердловской области Сергей Бидонько не исключил, что в ближайшее время могут ужесточить коронавирусный режим, сообщает Е1.

Он заявил, что возможно введут запреты по аналогии с московскими. Бидонько отмечает, что если рост заболевших продолжится, то будут вводиться дополнительные меры ужесточения. Что касается отпусков, проведения массовых мероприятий, то я бы точно не рекомендовал их планировать,сказал вице-губернатор. Бидонько сказал, что к середине декабря ожидается стабилизация ситуации, но массовое закрытие предприятий власти Свердловской области не планируют. Он отмечает, что сейчас уже все устали от сложившейся ситуации, у людей давно не было отпусков. Мы должны понимать, если сейчас всех закроем, то потом просто некого будет открывать,сказал Бидонько. Напомним, вчера вице-губернатор Свердловской области Павел Креков на брифинге заявил, что власти Свердловской области планируют отменить дистанционное обучение для учеников с девятого по 11 класс. Он отметил, что дистант изначально рассматривался как временная мера. В Свердловской области планируют отменить дистанционное обучение для 9–11-х классов

