Полноценный сезон новой лиги КВН «Овсянка» стартует в Нижнем Тагиле
13 декабря в Городском Дворце молодежи состоится ¼ финала новой лиги КВН «Овсянка». Команды Свердловской области столкнутся на «ножах» в смешной битве за выход в полуфинал.
Обновленная кухня КВН и только свежеприготовленный юмор, который будет подан под вкусным соусом самым топовым среди бедных ведущих Тагила.
Зрителям мы советуем не пропустить самое массовое поглощение «овсянки» в Нижнем Тагиле и успеть занять удобное место в зрительном зале! Стоимость билета — 100 рублей. Билеты спрашивайте на вахте Дворца Молодёжи.
Любителям дополнительных «вкусняшек» рекомендуем внимательно следить за информацией на официальной странице Лиги КВН «Овсянка» социальной сети Вконтакте. Для вас у нас много дополнительных «плюшек» в виде бесплатных билетов, подарков и бонусов!
13 декабря. Городской Дворец молодежи (ул. Пархоменко, 37). Начало: 19.00. Запиши информацию, чтобы не потерять. Купи билет и поставь напоминалку в телефон чтоб не пропустить.
Это будет ВКУСНО!!!